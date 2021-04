Via libera del Parlamento Ue al pass verde per viaggiare in libertà: ecco come funziona (Di giovedì 29 aprile 2021) I certificati digitali che dovranno consentire gli spostamenti tra gli stati membri dell’Unione Europea hanno fatto un altro passo in avanti con l’annuncio del via libera del Parlamento europeo, che ha chiesto agli stati membri di rendere i tamponi accessibili in maniera universale e gratuita. L’UE punta a introdurre entro le vacanze estive un pass digitale per facilitare la circolazione libera e in sicurezza all’interno degli stati membri durante la pandemia di Covid-19, da rilasciare a chi si è vaccinato, ha effettuato il tampone o è guarito da Covid-19. L’iniziativa è stata presentata a marzo dalla commissione, che intende completare l’iter di approvazione a livello europeo e le preparazioni tecniche entro giugno. Il Parlamento europeo oggi ha annunciato di aver adottato la propria ... Leggi su tpi (Di giovedì 29 aprile 2021) I certificati digitali che dovranno consentire gli spostamenti tra gli stati membri dell’Unione Europea hanno fatto un altroo in avanti con l’annuncio del viadeleuropeo, che ha chiesto agli stati membri di rendere i tamponi accessibili in maniera universale e gratuita. L’UE punta a introdurre entro le vacanze estive undigitale per facilitare la circolazionee in sicurezza all’interno degli stati membri durante la pandemia di Covid-19, da rilasciare a chi si è vaccinato, ha effettuato il tampone o è guarito da Covid-19. L’iniziativa è stata presentata a marzo dalla commissione, che intende completare l’iter di approvazione a livello europeo e le preparazioni tecniche entro giugno. Ileuropeo oggi ha annunciato di aver adottato la propria ...

