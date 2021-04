Variante indiana, volo dall'India atterrato ieri a Fiumicino con 23 passeggeri positivi al tampone (Di giovedì 29 aprile 2021) Sono 23 i passeggeri risultati positivi atterrati ieri all'Aeroporto di Fiumicino e provenienti dall'India . Lo ha reso noto l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato. 'ieri sera ... Leggi su leggo (Di giovedì 29 aprile 2021) Sono 23 irisultatiatterratiall'Aeroporto die provenienti. Lo ha reso noto l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato. 'sera ...

fattoquotidiano : Variante indiana, i due positivi in Veneto rientrati dal pellegrinaggio del Kumbh Mela: avevano fatto abluzioni nel… - MediasetTgcom24 : Veneto, variante indiana: positivi erano stati in pellegrinaggio Gange #covid - Adnkronos : #Varianteindiana, #Crisanti: “Potrebbe sfuggire al vaccino, non dovevamo riaprire”. - gazzettamantova : Oms: “La variante indiana potrebbe essere più contagiosa e resistente al vaccino” E’ l’allarme lanciato dall’Organi… - Raffael73232037 : RT @noitre32: Lazio, 23 cittadini arrivati dall'India, con variante indiana. Ringraziamo per averli fatti arrivare?? -