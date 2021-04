Vaccini Lazio, alla Nuvola dell’Eur e a Fiumicino Pfizer sostituisce AstraZeneca: ecco da quando e perché (Di giovedì 29 aprile 2021) Cambio di rotta per la Regione che ha deciso di cambiare somministrazione in due dei più grandi hub vaccinali del Lazio. alla Nuvola di Fuksas all’Eur (Roma) e nell’Hub di Fiumicino non si somministrerà più AstraZeneca ma Pfizer. I richiami, comunque, saranno garantiti. Leggi anche: Variante indiana: concluso lo screening ai 210 passeggeri, ecco quanti positivi sono stati trovati «In considerazione della nuova disponibilità di dosi programmate, dal 1° maggio gli hub vaccinali La Nuvola e Fiumicino Aeroporto somministreranno il vaccino Pfizer-BioNtech. Saranno comunque, assicurati, nei medesimi siti, i richiami dei Vaccini AstraZeneca a coloro che hanno ricevuto la prima dose» si ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 29 aprile 2021) Cambio di rotta per la Regione che ha deciso di cambiare somministrazione in due dei più grandi hub vaccinali deldi Fuksas all’Eur (Roma) e nell’Hub dinon si somministrerà piùma. I richiami, comunque, saranno garantiti. Leggi anche: Variante indiana: concluso lo screening ai 210 passeggeri,quanti positivi sono stati trovati «In considerazione della nuova disponibilità di dosi programmate, dal 1° maggio gli hub vaccinali LaAeroporto somministreranno il vaccino-BioNtech. Saranno comunque, assicurati, nei medesimi siti, i richiami deia coloro che hanno ricevuto la prima dose» si ...

