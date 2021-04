Una ragazza di 24 anni violentata e uccisa a coltellate a Pompei

(Di giovedì 29 aprile 2021) AGI - Avrebbe compiuto 24proprio domattina, Grazia Severino, latrovata da personale del 118 in un garage ae poi deceduta dopo il trasporto all'ospedale di Castellammare di Stabia nel Napoletano. I carabinieri stanno presidiando l'edificio dove è stato trovato il corpo della donna, in via Carlo Alberto, non lontano dalla basilica di. Nessuno dei condomini può entrare o uscire. Laaveva le caviglie spezzate, o nel tentativo di scappare dal suo aggressore o, come forse potrebbe essere, la conseguenza di torture o di segregazione. Inoltre aveva tre ferite profonde daall'addome e altri tagli alle braccia, con le quali probabilmente ha provato a ripararsi dalla furia. A far sospettare anche violenze sessuali, le abrasioni nelle parti ...

Choc nel napoletano dovedi 24 anni, Grazia Severino , è morta in ospedale dopo essere stata violentata e accoltellata . È successo a Pompei, dove la giovane è stata soccorsa dal 118 in un garage di via Carlo ...... entrambe le caviglie spezzate e i segni diprobabile violenza sessuale. Così è arrivata all'... Laera stata soccorsa poco prima a Pompei in via Carlo Alberto I Traversa, dai sanitari del ...Si chiamava Grazia Severino e domani avrebbe compiuto gli anni. E' stata trovata in fin di vita, con le caviglie spezzate e tre coltellate all'addome, nel cortile di un condominio. Sarebbe stata aggre ...La ragazza era stata trovata in gravi condizioni in un box auto di un condominio del paese: indagano i carabinieri ...