Trapani | 18enne violentata da un gruppo di ragazzi | 4 arresti

Leggi su urbanpost

(Di giovedì 29 aprile 2021)stupro di. La ragazza ha sporto denuncia l’8 febbraio 2021. Ha raccontato ai carabinieri cosa è successo quella notte. Undi quattrol’ha stuprata. Quando lei ha provato a ribellarsi loro le hanno riso in faccia. I carabinieri hanno arrestato i quattro colpevoli. Due di loro sono in carcere e altri due aglidomiciliari.stupro di: il racconto della ragazza La ragazza ha denunciato quattroaccusati di averla. Laha raccontato la vicenda ai carabinieri di Mazara del Vallo (). Lei conosceva due deiche hanno commesso il crimine. I due amici la hanno invitata ad una festa in un’abitazione estiva ...