Traffico Roma del 29-04-2021 ore 13 | 30

(Di giovedì 29 aprile 2021) LuceverdeBentrovati dalla redazione Buon pomeriggio studio Stefano Baiocchi non molte le novità alsi presenta complessivamente scorrevole sulla rete viaria cittadina spostamenti tutte le parti penalizzati dal maltempo sta piovendo Infatti su gran parte dell’ hinterland raccomandiamo le dovute attenzioni sul Raccordo Anulare bravi coda in carreggiata interna tra Flaminia e Castel Giubileo mentre il quadrante Sud abbiamo rallentamenti con code a tratti in carreggiata esterna tra il bivio con laFiumicino e l’uscita a Ostia Acilia e poi tra le uscite Laurentina ed Appia disagi in via Appia Nuova all’altezza di piazza dell’alberone si tratta di lavori di scavi che provocano notevoli ripercussioni per ilsoprattutto lungo via Veturia via Gela via Alba e sulla Tuscolana per ...