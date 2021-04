Tentata rapina nel Cuneese finisce nel sangue, gioielliere spara e uccide due banditi (Di giovedì 29 aprile 2021) È finita in tragedia la Tentata rapina in una gioielleria a Grinzane Cavour, storico borgo della provincia di Cuneo, vicino ad Alba. Il bilancio è di due morti. A sparare contro i tre rapinatori, come ricostruisce La Stampa, è stato il titolare, Mario Roggero, che nel 2015 aveva già subito una violenta rapina ed era stato selvaggiamente pestato mentre si trovava in negozio con la moglie e la figlia. Ieri pomeriggio, alle 18.30, i tre familiari hanno rivissuto lo stesso terrore. Il gioielliere avrebbe sparato a tre banditi che hanno tentato di svaligiare la gioielleria a mano armata. Due sono morti. Il terzo uomo, ferito a una gamba, dopo una lunga fuga è stato fermato dalle forze dell’ordine. Si è presentato nella notte all’ospedale Santissima ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 29 aprile 2021) È finita in tragedia lain una gioielleria a Grinzane Cavour, storico borgo della provincia di Cuneo, vicino ad Alba. Il bilancio è di due morti. Are contro i tretori, come ricostruisce La Stampa, è stato il titolare, Mario Roggero, che nel 2015 aveva già subito una violentaed era stato selvaggiamente pestato mentre si trovava in negozio con la moglie e la figlia. Ieri pomeriggio, alle 18.30, i tre familiari hanno rivissuto lo stesso terrore. Ilavrebbeto a treche hanno tentato di svaligiare la gioielleria a mano armata. Due sono morti. Il terzo uomo, ferito a una gamba, dopo una lunga fuga è stato fermato dalle forze dell’ordine. Si è presentato nella notte all’ospedale Santissima ...

