Spiral – L’eredita’ di Saw | con Chris Rock | Samuel L Jackson Dal 16 giugno al cinema

LEONE FILM GROUP, RAI cinema E LIONSGATE ENTERTAINMENT presentano Spiral un film di Darren Lynn Bousman con Chris Rock, Max Minghella, Marisol Nichols e Samuel L. Jackson Scritto da: Josh Stolberg & Pete Goldfinger Un'esclusiva per l'Italia Leone Film Group in collaborazione con Rai cinema Distribuito da: 01 Distribution DAL 16 giugno AL cinema Una mente sadica mette in atto una contorta forma di giustizia in Spiral, il nuovo adrenalinico capitolo della saga di SAW. Lavorando all'ombra di uno stimato veterano della polizia (Samuel L. Jackson), lo sfrontato detective Ezekiel "Zeke" Banks (Chris Rock) e il suo partner alle prime armi (Max

