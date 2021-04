(Di giovedì 29 aprile 2021) Una lista di aneddoti uno più gustoso dell'altro, per il popolo rossonero s'intende. Andriy, del quale è appena uscito il libro 'Forza gentile' scritto con Alessandro Alciato, si è ...

Advertising

sportli26181512 : Shevchenko ricorda il trauma di Istanbul: 'Mi svegliavo di notte urlando': Shevchenko ricorda il trauma di Istanbul… - tooresaltato : RT @Gazzetta_it: Shevchenko ricorda il trauma di Istanbul: 'Mi svegliavo di notte urlando' - Gazzetta_it : Shevchenko ricorda il trauma di Istanbul: 'Mi svegliavo di notte urlando' - FcInterNewsit : Shevchenko ricorda: 'Risi in faccia Materazzi prima di un derby, voleva fare la parte del cattivo' - junews24com : Shevchenko lo ricorda: «Così ho segnato a Buffon in finale di Champions» - -

Ultime Notizie dalla rete : Shevchenko ricorda

La Gazzetta dello Sport

Una lista di aneddoti uno più gustoso dell'altro, per il popolo rossonero s'intende. Andriy, del quale è appena uscito il libro 'Forza gentile' scritto con Alessandro Alciato, si è raccontato a '7', il magazine del Corriere della Sera. Una lunga e bella intervista in cui Sheva ha ......di passioni è uno dei tanti soprannomi che i tifosi rossoneri hanno affibbiato ad Andriy... Siil rigore di Manchester. Quando hai preso una decisione, non cambiare idea. È tutta la ...Nell’intervista rilasciata a ‘7’, il magazine del Corriere della Sera, Andriy Shevchenko è tornato sulla finale di Champions League del 2003 a ...Andriy Shevchenko torna sulla finale di Manchester e racconta cosa vide la mattina della partita affacciandosi al balcone dell’albergo ...