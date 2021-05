Se la 'libertà' perduta secondo Pio e Amedeo è dire 'froc*o e neg*o' in televisione (Di giovedì 29 aprile 2021) 'Non si può più dire nulla'. Il piagnisteo più popolare degli ultimi anni è che ci sarebbe stata tolta la libertà di ridere, parlare e scherzare su argomenti considerati ormai tabù. Non si può più ... Leggi su globalist (Di giovedì 29 aprile 2021) 'Non si può piùnulla'. Il piagnisteo più popolare degli ultimi anni è che ci sarebbe stata tolta ladi ridere, parlare e scherzare su argomenti considerati ormai tabù. Non si può più ...

DestinoLara : 'esiste una parola, in tutte le lingue che ci vengono in mente, che indichi con disprezzo il maschio, bianco, etero… - costantco : RT @signorponza: Il “PS” finale mi ha ucciso - bradipo22 : Consiglio???? dice cose scontate ma che evidentemente non lo sono se si è arrivati a questo punto - NicolaGuglielmo : Se la 'libertà' perduta secondo Pio e Amedeo è dire 'Frocio, negro e troia' in televisione, siamo messi davvero male. #FelicissimaSera - Jimmuzzu : ma non è che non si può più dire nulla. per me avete la libertà di continuare a dire il cazzo che pare. però non vi… -

Se la 'libertà' perduta secondo Pio e Amedeo è dire 'froc*o e neg*o' in televisione Lo faranno in nome della loro libertà. Di cosa, non è chiaro. Ma lo faranno. Gli verrà concesso di farlo. Non ci sarà alcuna conseguenza. ad_dyn Meno male che non si può più dire nulla. Ps: consiglio ...

