Roma, l’emozione degli spettatori in coda fuori dal Teatro dell’Opera nella prima sera di riapertura: “Si torna quasi alla normalità” (Di giovedì 29 aprile 2021) Si alzano i sipari, in Italia, seppure con tempi diversi. Questa sera, dopo lo stop di sei mesi causato dalle misure di contenimento del virus, ha riaperto il Teatro dell’Opera di Roma con una serata dedicata a Giuseppe Verdi. Da maggio riapriranno anche il Teatro Regio di Torino, il San Carlo di Napoli e il Teatro alla Scala a Milano. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 29 aprile 2021) Si alzano i sipari, in Italia, seppure con tempi diversi. Questa, dopo lo stop di sei mesi causato dalle misure di contenimento del virus, ha riaperto ildicon unata dedicata a Giuseppe Verdi. Da maggio riapriranno anche ilRegio di Torino, il San Carlo di Napoli e ilScala a Milano. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

