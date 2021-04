Recovery | fonti p Chigi | ‘fondo complementare Pnrr | 30 | 6 mld fino al 2026**

(Di giovedì 29 aprile 2021) Roma, 29 apr. (Adnkronos) – E’ stato approvato il decreto-legge che individua i programmi e ripartisce le risorse del Piano nazionale per gli investimenti, integrando con risorse nazionali (30,62 miliardi di euro per gli anni dal 2021 al 2026) il. Si spiega dadi Palazzo. L'articolo CalcioWeb.

Si spiega dadi Palazzo Chigi.Questi gli interventi principali del fondo complementare del Pnrr: servizi digitali e cittadinanza digitale " Piattaforma PagoPA e App 'IO'; tecnologie satellitari ed economia spaziale; ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 29 apr - Il Piano nazionale di ripresa e resilienza sara' trasmesso a Bruxelles domani. Lo si apprende da fonti di Palazzo Chigi.29/04/2021 15:50: CdM, no obbligo 50% smart working in Pa: 15.50 CdM, no obbligo 50% smart working in Pa Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto proroghe, confermando l' ...