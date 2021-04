Quarantene Covid, i dati Ats aggiornati: in isolamento obbligatorio 2.991 persone (Di giovedì 29 aprile 2021) I dati aggiornati al 28 aprile alle ore 17. Le persone in isolamento fiduciario (contatti di persone positive) sono invece 5.269. Leggi su ecodibergamo (Di giovedì 29 aprile 2021) Ial 28 aprile alle ore 17. Leinfiduciario (contatti dipositive) sono invece 5.269.

Advertising

webecodibergamo : Quarantene Covid, i dati Ats aggiornati: in isolamento obbligatorio 2.991 persone - informapirata : RT @BaldoLucchese2: @ellyesse @robersperanza '...dal ministero fanno sapere che per gli equipaggi di guardia costiera, guardia di finanza e… - BaldoLucchese2 : @ellyesse @robersperanza '...dal ministero fanno sapere che per gli equipaggi di guardia costiera, guardia di finan… - BaldoLucchese2 : @ellyesse @robersperanza Scusi #EllySchlein, ma, stendendo un velo pietoso sulla grottesca vicenda del report OMS s… - longagnani : RT @Cesare_Baronio: @longagnani @lucabattanta L'OMS raccomanda di effettuare i tamponi e di analizzarli ad un massimo di 30/35 cicli. In It… -

Ultime Notizie dalla rete : Quarantene Covid Lavoratori fragili e quarantena: chiarimenti INPS Lavoratori fragili: quarantene nel 2020 Come ricorda il messaggio del 23 aprile, la Manovra 2021 ha ... Leggi anche 'Assenza dal lavoro Covid - 19: regole per il rientro in servizio' ...

Covid, divieto di ingresso in Italia da India e Bangladesh Covid, nuova variante indiana e ondata di coronavirus in India che miete decine e decine di vittime ... E' necessario che vengano fatte delle quarantene controllate, possibilmente in aree quali le ...

Ats, crescono contagi covid e quarantene nelle scuole: “Serve l'attenzione dei ragazzi” ilSaronno Coronavirus Italia e Toscana: attesa per i nuovi dati. Continua la discesa dei ricoveri Non sono pochi quei medici che dicono che le riaperture sono scattate troppo presto rispetto alla situazione attuale. E questa sarà un'altra giornata di bollettini, un'altra giornata di numeri che fot ...

Voli dall’India, perché continuano ad arrivare nonostante l’ordinanza di Speranza Test e quarantena per i 214 passeggeri a bordo del volo proveniente da Nuova Delhi. Una ulteriore ordinanza blocca gli arrivi anche dal Bangladesh ...

Lavoratori fragili:nel 2020 Come ricorda il messaggio del 23 aprile, la Manovra 2021 ha ... Leggi anche 'Assenza dal lavoro- 19: regole per il rientro in servizio' ..., nuova variante indiana e ondata di coronavirus in India che miete decine e decine di vittime ... E' necessario che vengano fatte dellecontrollate, possibilmente in aree quali le ...Non sono pochi quei medici che dicono che le riaperture sono scattate troppo presto rispetto alla situazione attuale. E questa sarà un'altra giornata di bollettini, un'altra giornata di numeri che fot ...Test e quarantena per i 214 passeggeri a bordo del volo proveniente da Nuova Delhi. Una ulteriore ordinanza blocca gli arrivi anche dal Bangladesh ...