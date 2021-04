"Posso usare la tua carta di credito?". Così è stato hackerato lo smartphone del presidente del Copasir (Di giovedì 29 aprile 2021) Di per sé la notizia non parrebbe di quelle rilevanti: uno smartphone hackerato, che sarà mai. Sennonché il fattaccio è successo al presidente del Copasir, cioè a colui che guida il Comitato parlamentare che vigila sull'operato dei servizi segreti. Uno che, insomma, tra le sue mail e i suoi messaggi salvati, potrebbe avere materiale delicato. E Così molti contatti in rubrica di Raffaele Volpi, deputato leghista di antica foggia democristiana, all'alba di stamane si sono visti recapitato questo messaggio: "Buongiorno. Ho comprato da internet ma la mia carta di credito è scaduta. Posso usare la tua e ti faccio un bonifico". La precisazione dello staff di Volpi è arrivata di lì a breve. "Non rispondete, è un fake". Un caso tra tanti, ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 29 aprile 2021) Di per sé la notizia non parrebbe di quelle rilevanti: uno, che sarà mai. Sennonché il fattaccio è successo aldel, cioè a colui che guida il Comitato parlamentare che vigila sull'operato dei servizi segreti. Uno che, insomma, tra le sue mail e i suoi messaggi salvati, potrebbe avere materiale delicato. Emolti contatti in rubrica di Raffaele Volpi, deputato leghista di antica foggia democristiana, all'alba di stamane si sono visti recapitato questo messaggio: "Buongiorno. Ho comprato da internet ma la miadiè scaduta.la tua e ti faccio un bonifico". La precisazione dello staff di Volpi è arrivata di lì a breve. "Non rispondete, è un fake". Un caso tra tanti, ...

