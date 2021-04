(Di giovedì 29 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Na) – Si chiamava Grazia Serverino e aveva 24 anni, e non 14 come comunicato in un primo momento, la giovane donnanel pomeriggio a, in provincia di Napoli. La vittima è morta poco dopo essere stata soccorsa dal 118. Sul corpo i sanitari hanno riscontrato treall’addome e segni di violenza sessuale, oltre alla frattura di entrambe le. La vittima era nata il 30 aprile del 1997, domani avrebbe compiuto 24 anni. Le indagini sono condotte dai carabinieri di Castellammare di Stabia e di. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

ilriformista : L'orrore in un garage nel Napoletano #GraziaSeverino #Pompei - MastriTina : Orrore a Pompei. Ragazza di 24anni, stuprata e uccisa, caviglie spezzate, trovata in un box auto. Sarà mica stato… - anteprima24 : ** Orrore a #Pompei, la 24enne #Violentata e uccisa: caviglie spezzate e tre coltellate ** -

Ultime Notizie dalla rete : Orrore Pompei

Sul caso sta indagando la polizia di... testo di Milo Vallone e Luca, diretto e interpretato da Milo Vallone , con il ... quando credi che una cosa non ti tocchi, non ti riguardi, allora non c'è limite all'". Liliana ha otto ...Si chiamava Grazia Serverino e aveva 24 anni, e non 14 come comunicato in un primo momento, la giovane donna uccisa nel pomeriggio a Pompei ...Aveva 24 anni la giovane donna uccisa nel pomeriggio a Pompei. La vittima e' morta poco dopo essere soccorsa dal 118. Sul corpo i sanitari hanno ...