Napoli | la Champions League e poi Spalletti | De Laurentiis prepara una squadra da primi posti

(Di giovedì 29 aprile 2021) Ilsi conferma una delle squadre più forti del campionato di Serie A e le ultime prestazioni sono state veramente positive. Ladi Gennaro Gattuso è pienamente in corsa per la qualificazione ined il successo in trasferta contro il Torino ha avvicinato tantissimo all’obiettivo. Gli azzurri occupano la terza posizione alle spalle di Inter e Atalanta e nelle ultime settimane sono stati protagonisti di una rimonta veramente entusiasmante. Laè reduce da tre vittorie nelle ultime quattro partite e la prossima sfida contro il Cagliari sarà fondamentale per avvicinarsi ancora di più all’obiettivo. E’ bagarre per gli ultimi trecon Atalanta,, Juventus, Milan e Lazio pienamente in corso. Il ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Champions

Commenta per primo Ilinizia a guardarsi attorno in ottica futura. In campo tutte le attenzioni sono concentrate sul finale di stagione e l'obiettivo del rientro inLeague. Però fuori dal campo iniziano a ...... l' Atalanta (43 punti) e il(41 punti). Un rendimento da quarto posto che permette alla Lazio di mantenere buone speranze per la bagarreSecondo quanto riporta la Gazzetta, Kalidou Koulibaly potrebbe anche decidere di restare al Napoli in caso di qualificazione in Champions.Panchina Napoli: la questione rimane di stretta attualità in casa azzurra. Il futuro di Gattuso è incerto, chi al suo posto?