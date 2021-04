MotoGP | Fabio Quartararo | “A Jerez voglio la terza vittoria di fila! Sono migliorato? Il 2020 mi ha insegnato molto”

Leggi su oasport

(Di giovedì 29 aprile 2021) Arriverà il tris per? Questa è la grande domanda che accompagnerà il Gran Premio di Spagna, quarto appuntamento del Mondiale2021. Sullo storico tracciato dide la Frontera, il francese del team Yamaha ufficiale cercherà di vincere la suagara consecutiva, dopo i successi ottenuti in grande stile a Losail 2 e Portimao. Un obiettivo non certo semplice, visto l’equilibrio che troveremo in pista, ma il nativo di Nizza è consapevole di trovarsi di fronte ad un momento decisivo della stagione. La sua nuova M1 garantisce performance di primissimo livello sia sul giro secco, sia sul passo gara e, non ultimo, il classe 1999 sembra avere trovato una ottima continuità di prestazioni, dopo aver sofferto di alti e bassi notevoli nella scorsa stagione. Sarà davvero pronto al tris ...