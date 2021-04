Advertising

anteprima24 : ** Mollica-Mastella, lite in Consiglio: 'Mi chiami dottoressa'. 'E lei onorevole' ** - anteprima24 : ** Il #M5S chiede a #Mastella di sollecitare le terapie anticovid con gli anticorpi monoclonali **… -

Ultime Notizie dalla rete : Mollica Mastella

anteprima24.it

Già dopo le finte dimissioni dei primi mesi dello scorso anno,avrebbe dovuto sottoporsi ... Italo DI DIO, Marianna FARESE, Floriana FIORETTI, Mimmo FRANZESE, Anna Maria, Luca PAGLIA, ...Già dopo le finte dimissioni dei primi mesi dello scorso anno,avrebbe dovuto sottoporsi ... Cosi in una nota stampa la consigliera del M5S del comune di Benevento AnnamariaTelefonate ai cittadini per un sondaggio. Dall’istituto Winpool, si testerebbero sei candidati: da Mollica a Moretti, da Perifano a Fausto Pepe fino a Giovanni De Lorenzo. E naturalmente Mastella. Man ...Un sondaggio dell’Istituto Winpoll per il Sole 24 Ore sta arrivando telefonicamente nelle case dei beneventani in queste ore. I quesiti vanno dalla valutazione sulla ‘qualità della vita’ in città alla ...