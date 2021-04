Malinovskyi | «Da adesso ogni partita è una finale»

(Di giovedì 29 aprile 2021) Il centrocampista ucrainoindicato dai tifosi dell’Atalanta come ‘Player of the month’: ad aprile ha fatto la differenza con quattro gol e sei assist «Nell’ultimo mese abbiamo giocato bene, ottenendo grandi risultati. In questoè difficile, la classifica è corta anche nella zona retrocessione, dove le squadre lottano per restare in serie A, noi comunque dobbiamo cercare di conquistare il massimo dei punti in». Ruslanindica all’Atalanta la strada che porta verso la Champions.rimanente unada vincere. Il 28enne centrocampista ucraino ha parlato al sito ufficiale atalantino, dove aver ricevuto dai tifosi, attraverso una votazione online, ...

Il centrocampista ucrainoindicato dai tifosi dell'Atalanta come 'Player of the month': ad aprile ha fatto la differenza con quattro gol e sei assist "Nell'ultimo mese abbiamo giocato bene, ottenendo grandi ...