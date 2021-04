Legge Zan, Sandra Lonardo: “Non mi convince per niente” (Di giovedì 29 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – “A proposito del voto in Commissione Giustizia, per la calendarizzazione del Ddl Zan, vorrei sottolineare che l’ho letto attentamente e non mi convince per niente, a partire dall’infelice art. 4, che è la prova della correttezza del mio convincimento, che molto mi ha colpito e che letteralmente recita: “Art. 4. Pluralismo delle idee e libertà di scelte. Ai fini della presente Legge, sono fatte salve la libera espressione di convincimenti od opinioni nonché le condotte legittime riconducibili al pluralismo delle idee o alla libertà delle scelte (…)”. Così in una nota la Sen. del Gruppo Misto, Sandra Lonardo, che prosegue: “Sono fatte salve”? E da chi? Da un Disegno di Legge sono fatte salve la nostra libertà di espressione e di opinione? Che ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 29 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – “A proposito del voto in Commissione Giustizia, per la calendarizzazione del Ddl Zan, vorrei sottolineare che l’ho letto attentamente e non miper, a partire dall’infelice art. 4, che è la prova della correttezza del mio convincimento, che molto mi ha colpito e che letteralmente recita: “Art. 4. Pluralismo delle idee e libertà di scelte. Ai fini della presente, sono fatte salve la libera espressione di convincimenti od opinioni nonché le condotte legittime riconducibili al pluralismo delle idee o alla libertà delle scelte (…)”. Così in una nota la Sen. del Gruppo Misto,, che prosegue: “Sono fatte salve”? E da chi? Da un Disegno disono fatte salve la nostra libertà di espressione e di opinione? Che ...

Advertising

LucaBizzarri : Ogni volta che sento parlare un esponente di sinistra di diritti civili, di legge Zan, di antiproibizionismo, mi vi… - MonicaCirinna : Legge #Zan contro #omofobia e misoginia incardinato ora in commissione giustizia Senato!! Un testo già approvato a… - fanpage : Il ddl Zan è stato calendarizzato in Senato: si sblocca la legge contro l’omofobia - annaros70527446 : @vladiluxuria I VESCOVI SCOMUNICANO LA LEGGE ZAN: 'TROPPI DUBBI E AMBIGUITA’ INTERPRETATIVE' - IN SENATO VIA ALL'ES… - CarriaggioM : RT @UAAR_it: #ddlZan @ZanAlessandro #omotransfobia finalmente calendarizzato in #Senato. Rischio ostruzionismo anche in aula, mentre #vesco… -