Israele | crolla tribuna a raduno religioso | 44 morti e oltre cento feriti

(Di venerdì 30 aprile 2021) Un disastro di cui non sono ancora note le cause. Ci sono 44nel bilancio provvisorio della tragedia accaduta durante una cerimonia ortodossa, stanotte sul Monte...

Israele, crolla tribuna a un raduno religioso: 50 tra morti e feriti - Israele: diversi morti e più di 50 feriti durante un raduno religioso - Israele, crolla gradinata a un pellegrinaggio, decine di morti - Israele, incidente a raduno religioso: 44 morti e 150 feriti.

Da anni questo evento è il più affollato in, richiamando a volte fino a mezzo milione di persone. L'anno scorso, a causa del coronavirus, era stato annullato. Quest'anno, col miglioramento ...Da anni questo evento è il più affollato in, richiamando a volte fino a mezzo milione di persone. L'anno scorso, a causa del coronavirus, era stato annullato. Quest'anno, col miglioramento ...Fuga di massa e persone schiacciate durante la festività ebraica di Lag Ba'omer, presso la tomba del rabbino Shimon bar Yocha ...Almeno 46 persone sono morte e altre 150 sono rimaste ferite, ma il bilancio non è definitivo. "Un terribile disastro", ha commentato il premier israeliano Benjamin Netanyahu ...