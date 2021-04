Isola, le lacrime di Miryea per le parole della madre (Di venerdì 30 aprile 2021) Isola, Miryea si commuove dopo la sorpresa della madre che è ospite in studio e le dedica parole tenere e affettuose Durante la tredicesima puntata de L’Isola dei Famosi, Ilary Blasi ha fatto una sorpresa a Miryea che ha raccontato alla conduttrice di aver avuto un periodo di allontanamento dalla madre. “Ultimamente erano più i litigi che le belle parole”,ha detto la vincitrice de La Pupa e il Secchione – ma comunque mi manca, insomma la mamma è sempre la mamma”. Ilary le ha fatto la sorpresa, la mamma della ragazza, la signora Teodora è in studio e dice delle belle parole alla figlia che si commuove. “Io volevo dirti che sì, ci sono state delle incomprensioni tra noi ma sono passate – dice a sua ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 30 aprile 2021)si commuove dopo la sorpresache è ospite in studio e le dedicatenere e affettuose Durante la tredicesima puntata de L’dei Famosi, Ilary Blasi ha fatto una sorpresa ache ha raccontato alla conduttrice di aver avuto un periodo di allontanamento dalla. “Ultimamente erano più i litigi che le belle”,ha detto la vincitrice de La Pupa e il Secchione – ma comunque mi manca, insomma la mamma è sempre la mamma”. Ilary le ha fatto la sorpresa, la mammaragazza, la signora Teodora è in studio e dice delle bellealla figlia che si commuove. “Io volevo dirti che sì, ci sono state delle incomprensioni tra noi ma sono passate – dice a sua ...

Advertising

fanpage : La storia di Fariba Tehrani: “Quando cadi pulisci il sangue e vai avanti”, #giuliasalemi in lacrime all'#isola - AladdinEJasminn : RT @enzaa24: Fariba che canta a Giulia la sua ninna nanna. Sono in una valle di lacrime ?? #isola #prelemi #faribona #giuliasalemi https://t… - robertaqueraldi : RT @blogtivvu: Fariba sei una donna da rispettare e proteggere! ?? “Pulisci sangue, pulisci lacrime e vai avanti Giulia…”. (Sei già come… - Polly15672776 : RT @idealizzodal97: questo momento è stato davvero magico, sono in una valle di lacrime ?? #isola #giuliasalemi #prelemi - Marilina851 : RT @giacomourtis: Io in una valle di lacrime #isola -