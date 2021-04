“Incredibile | sei uguale a oggi!” La foto è di oltre 20 anni fa | ma sembra attuale | riuscite a riconoscere il bellissimo volto della tv?

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 29 aprile 2021) “Le iene” è uno dei film cult di Quentin Tarantino. Proprio da quella pellicola hanno preso spunto gli autori dell’omonimo programma in onda su Italia1 dal lontano 1997. Non ci dilunghiamo nella spiegazione di cosa si tratti: il contenitore di infotainment è diventato uno dei programmi di approfondimento e attualità più seguiti di sempre. Tutti conoscono la famosa ‘divisa d’ordinanza’ degli inviati che, senza alcun timore, affrontano i temi e gli argomenti più eclatantinostra epoca. E col tempo i vari Giulio Golia, Luigi Pelazza e Matteo Viviani sono diventate delle autentiche star, ammirati e, ovviamente, a volte anche accusati e criticati come avviene per tutti i vip. Soprattutto, indagando su questioni spesso molto pericolose, gli uomini e le donne in nero si ritrovano a vivere situazioni off limits dove serve una buona dose di sfrontatezza e coraggio. Non fa ...