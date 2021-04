In due settimane vince 3 milioni di euro con due Gratta e Vinci: indagato dalla Procura (Di giovedì 29 aprile 2021) Un 40enne nel giro di due settimane, ha vinto cifre da capogiro con i Gratta e Vinci. ma rischia di perdere tutto. Getty Immages/Juan Carlos ToroFiniti nell’occhio del mirino delle Fiamme Gialle per la troppa “fortuna”. Un brasiliano e 40 anni e un altro uomo di 47 residente nel Mantovano – riferisce il quotidiano L’Arena – sono indagati dalla Procura di Verona con l’accusa di riciclaggio. Tutto è partito da due Vincite sospette. Il brasiliano – di professione piastrellista – nel giro di soli quindici giorni avrebbe accumulato la bellezza di 3 milioni di euro grazie a due Gratta e Vinci. Il primo – da un milione – acquistato a Modena e il secondo – da due milioni – sul Garda mentre si trovava in ... Leggi su formatonews (Di giovedì 29 aprile 2021) Un 40enne nel giro di due, ha vinto cifre da capogiro con i. ma rischia di perdere tutto. Getty Immages/Juan Carlos ToroFiniti nell’occhio del mirino delle Fiamme Gialle per la troppa “fortuna”. Un brasiliano e 40 anni e un altro uomo di 47 residente nel Mantovano – riferisce il quotidiano L’Arena – sono indagatidi Verona con l’accusa di riciclaggio. Tutto è partito da duete sospette. Il brasiliano – di professione piastrellista – nel giro di soli quindici giorni avrebbe accumulato la bellezza di 3digrazie a due. Il primo – da un milione – acquistato a Modena e il secondo – da due– sul Garda mentre si trovava in ...

Advertising

WRicciardi : NB il governatore della Nova Scotia in Canada fa un lockdown di due settimane dopo poco più di 90 casi, avessimo fa… - CB_Ignoranza : Le istruzioni Ikea ma è il calendario delle partite delle prossime due settimane - acmilan : Prima del Derby c'è stato lo scambio degli speciali gagliardetti tra @Giacinti9 e Alborghetti: momento che anticipa… - VinFuoco1967 : RT @Marty_Loca80: Lui è nato durante il viaggio in mare, in barca. Lei ha partorito dalla paura due settimane prima, in barca. Si sono salv… - Xenia_syssi : Non Vanessa che fa lo stesso discorso di Martina due settimane fa, ripetendo esattamente le stesse parole praticamente #uominiedonne -