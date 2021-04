"Imbarazzo" M5S-Pd-Leu sul sottosegretario leghista Durigon. Ipotesi dimissioni (Di giovedì 29 aprile 2021) “Imbarazzo e malessere” tra le file del Movimento 5 Stelle, ma pure del Pd e di Leu per l’inchiesta di Fanpage sul sottosegretario al Mef della Lega, Claudio Durigon. “Il generale che fa le indagini lo abbiamo messo noi”, è la frase “catturata” dalla testata giornalistica. Non viene escluso dalle stesse fonti di maggioranza che il tema possa essere discusso nel Consiglio dei ministri di oggi. L’aspettativa, filtra, è quella delle dimissioni dell’uomo del Carroccio, altrimenti, “si potrebbe pensare a una mozione di sfiducia”. La nomina dei sottosegretari avviene su su proposta del presidente del Consiglio. Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 29 aprile 2021) “e malessere” tra le file del Movimento 5 Stelle, ma pure del Pd e di Leu per l’inchiesta di Fanpage sulal Mef della Lega, Claudio. “Il generale che fa le indagini lo abbiamo messo noi”, è la frase “catturata” dalla testata giornalistica. Non viene escluso dalle stesse fonti di maggioranza che il tema possa essere discusso nel Consiglio dei ministri di oggi. L’aspettativa, filtra, è quella delledell’uomo del Carroccio, altrimenti, “si potrebbe pensare a una mozione di sfiducia”. La nomina dei sottosegretari avviene su su proposta del presidente del Consiglio.

