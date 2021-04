Il Vaticano vieta ai suoi dipendenti di ricevere regali sopra i 40 euro

(Di giovedì 29 aprile 2021) Nienteaiche superino il valore di 40, pena il licenziamento. Questa la nuova stretta imposta inanche nei confronti di cardinali, capi-dicastero e dirigenti. Lo stabilisce la Lettera Apostolica in forma di Motu Proprio del Papa, recante disposizioni sulla trasparenza nella gestione della finanza pubblica. Il provvedimento rientra nelle nuova legge anti-corruzione varata da Bergoglio che vuole porre fine agli scandali finanziari che hanno investito lo Stato Pontificio e aderire agli accordi internazionali. Una decisione quella voluta da Papa Francesco che arriva in un momento molto delicato per il. Moneyval, il comitatopeo che valuta circa la trasparenza delle finanze degli Stati, è in procinto, infatti, di passare ai raggi x anche i conti ...

È infine vietato - e questa novità riguarda tutti i dipendenti della Curia romana, dello Stato della Città dele degli enti collegati - accettare, in ragione del proprio ufficio, 'regali o ...Nel nuovo giro di vite anti - corruzione, Jorge Mario Bergogliotra l'altro di accettare ... ed eventualmente approverà, il rapporto di valutazione dei progressi compiuti dalin questa ...Nuove regole nello Stato Pontificio valide anche per cardinali e dirigenti. Le disposizioni rientrano in una serie di provvedimenti in linea con gli accordi internazionali.Il Motu proprio di Francesco riguarda anche i dirigenti e gli amministrativi. Tutti devono dichiarare di non avere condanne o indagini per terrorismo, riciclaggio, evasione fiscale. Non potranno avere ...