Guardiola a Del Piero: “Vengo in Italia, mi manca la pasta” / Video (Di giovedì 29 aprile 2021) L’allenatore del Manchester City ha scherzato dopo la partita di ieri, in diretta, con Alessandro Del Piero, che gli aveva chiesto ripetizioni. Josep Guardiola ha allora risposto che verrà in Italia per mangiare pasta. Il siparietto nella Video... Leggi su pianetamilan (Di giovedì 29 aprile 2021) L’allenatore del Manchester City ha scherzato dopo la partita di ieri, in diretta, con Alessandro Del, che gli aveva chiesto ripetizioni. Josepha allora risposto che verrà inper mangiare. Il siparietto nella...

Advertising

SkySport : PSG-Manchester City, Guardiola: 'In finale se al ritorno saremo quelli del 2° tempo' - pisto_gol : Oggi Pep Guardiola ha vinto il 30esimo titolo della sua carriera. E pensare che per gli “esperti”del @CorSport non… - _alex91_ : @marifcinter La gente che pensa abbia fatto catenaccio ahahah ha bloccato il ritmo facendo possesso palla con press… - FedericoDeLore7 : RT @Nico_Camp: la storia del ritorno di #allegri mi fa tornare indietro di 2 anni, quando guardiola veniva dato per sicuro... - journale_bai : RT @pizzigo: Più di trenta protagonisti del calcio mondiale, da Guardiola a Pochettino, da Mascherano a Javier Zanetti, da Milito a Burdiss… -