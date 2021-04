Festa di compleanno di un bimbo disabile all'aperto e con mascherine: i vigili multano gli adulti (Di giovedì 29 aprile 2021) Stavano festeggiando all'aperto a distanza, e con l'utilizzo di gel e mascherine, il compleanno di un bambino disabile con la sindrome di Tourette, ma la polizia locale non fa sconti e sanziona gli adulti. È successo a Cesano Boscone, piccolo centro della città metropolitana di Milano e le forze dell'ordine sono intervenute dopo essere state contattate dai vicini, disturbati dalla festicciola. Una Festa per favorire la socialità del bimbo disabile Senza torta né regali, una famiglia aveva organizzato, all'aperto, nel cortile condominiale, una festicciola per festeggiare il compleanno del loro figlio, che soffre della sindrome di Tourette. Consapevoli del rischio contagio, gli adulti, tra cui ... Leggi su ultimora.news (Di giovedì 29 aprile 2021) Stavano festeggiando all'a distanza, e con l'utilizzo di gel e, ildi un bambinocon la sindrome di Tourette, ma la polizia locale non fa sconti e sanziona gli. È successo a Cesano Boscone, piccolo centro della città metropolitana di Milano e le forze dell'ordine sono intervenute dopo essere state contattate dai vicini, disturbati dalla festicciola. Unaper favorire la socialità delSenza torta né regali, una famiglia aveva organizzato, all', nel cortile condominiale, una festicciola per festeggiare ildel loro figlio, che soffre della sindrome di Tourette. Consapevoli del rischio contagio, gli, tra cui ...

