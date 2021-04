Farmaco sperimentale per Alzheimer fa ben sperare (Di giovedì 29 aprile 2021) L’Alzheimer è forse una delle peggiori malattie che possa colpire un uomo. Elimina tutti i ricordi, sbiadisce l’identità di una persona e purtroppo non c’è scampo. Questo tipo di demenza degenerativa continua ad essere oggetto di molti studi che stanno cercando di capire come e se, è possibile contrastarla. Al momento esistono soluzioni in grado Leggi su periodicodaily (Di giovedì 29 aprile 2021) L’è forse una delle peggiori malattie che possa colpire un uomo. Elimina tutti i ricordi, sbiadisce l’identità di una persona e purtroppo non c’è scampo. Questo tipo di demenza degenerativa continua ad essere oggetto di molti studi che stanno cercando di capire come e se, è possibile contrastarla. Al momento esistono soluzioni in grado

Advertising

Anonimo72401828 : @MediasetTgcom24 La nuova ondata ci sarà coi vaccini ! Infatti perchè essendo un farmaco genico sperimentale autor… - metaanto : @EnricoF71 @LiciaRonzulli Ma questa che non è un caz di nessuno ha voluto imporre un farmaco sperimentale ai medici… - Losai10025129 : Il problema nn sono le reazioni avverse, ma che vi state iniettando un farmaco sperimentale che immunizza 'sto cazzo' - nicolo69d : @SkyTG24 @toniacart Anche i vermi di terra fanno il sale hanno solo in me te vaccinare tutti a prescindere che non… - HL888996944 : @repubblica Questi articoli escono solo ed esclusivamente perché vogliono instillare subdolamente,ebraicamente,nell… -