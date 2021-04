F1 | Fernando Alonso | “Non riuscivo ad andare forte ad Imola | devo capire meglio i limiti della monoposto”

Leggi su oasport

(Di giovedì 29 aprile 2021)esprime la propria opinione nel corsoconferenza stampa del Gran Premio del Portogallo, terza prova del Mondiale F1 2021. L’asturiano approda per la prima volta tra i sali e scendi dell’Algarve, circuito in cui non ha mai girato con la massima formula. L’ex pilotaFerrari si prepara per il terzo round del campionato dopo aver raccolto il primo punto del 2021 in occasione del GP dell’Emilia Romagna due settimane fa. L’alfiere dell’Alpine è pronto per continuare il proprio lavoro dopo due anni di assenza dal ‘Circus’. Il due volte campione di Formula 1è stato molto critico dopo l’evento in Italia: “Ero troppo lento. Ci vorrà un po’ per tornare al 100% di velocità. È difficile dire dove mi trovo in termini di percentuali. La macchina andava ...