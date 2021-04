Advertising

Italpress : Coronavirus, sindaco Palermo “assenza controlli è alibi da incoscienti” - CorriereCitta : Coronavirus, sindaco Palermo “assenza controlli è alibi da incoscienti” - Marilenapas : RT @fanpage: Troppi contagi, sindaco di Airola chiude le scuole fino al 15 maggio - isamiccoli52 : RT @fanpage: Troppi contagi, sindaco di Airola chiude le scuole fino al 15 maggio - ale81eli82 : RT @fanpage: Troppi contagi, sindaco di Airola chiude le scuole fino al 15 maggio -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus sindaco

Il Sole 24 ORE

Non bisogna ovviamente mai dimenticare - ha sottolineato il- il necessario rispetto delle disposizioni anti contagio; se si abbassa l'indice RT, come ci auguriamo, e aumentano le ...L'ordinanza è stata firmata dal vicedi Calizzano Sergio Marta. I lavori sono stati ...] Navigazione articoli Imperia, tre casi dial Nautico 'Doria': DAD fino al 12 maggio ...Naturalmente le società avranno anche l’obbligo di assicurare il pieno rispetto delle normative anti-COVID-19 vigenti. L’attività all ... un punto di vista sociale e simbolico. - spiega il Sindaco ...La revoca della zona rossa e il conseguente passaggio a quella arancione non deve indurre a un rilassamento nel contrasto al Covid-19. Al contrario richiama tutti a maggiori responsabilità e rispetto ...