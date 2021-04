Confronto Mortaruolo-De Luca | “Percorso condiviso per sviluppo del Sannio”

(Di giovedì 29 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto “Stamattina ho avuto il piacere di incontrare il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De. Nel corso del colloquio, interessante e costruttivo, ci siamo confrontati sulle tante sfide comuni per il, a partire dalla lotta al COVID19 e dal sostegno alle tante attività e settori messi a dura prova dalla pandemia, fino al rilancio del comparto agroalimentare, turistico e culturale anche nel solco della candidatura del Parco Regionale del Taburno Camposauro a Geopark Unesco. Il Presidente ha assicurato che la Regione Campania continuerà a fare la sua parte avendo consapevolezza dell’importanza di sostenere le aree interne, qual è la provincia di Benevento, che devono richiamare maggiori attenzioni sul piano del sostegno all’occupazione, degli investimenti infrastrutturali, del welfare e della ...

