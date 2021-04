Come uscire dalla palude di Münchhausen (Di venerdì 30 aprile 2021) Aspetti esteriori del romanzo di Massimo Parizzi, Io, (Manni, pp. 206, euro 19,00), a principiare dal titolo così esposto, potrebbero farlo leggere Come tardo epigono della grande sperimentazione primonovecentesca europea o collegarlo ai tecnicismi neoavanguardisti di metà Novecento. L’autore ha invece le proprie radici ben impiantate negli slanci cattolici della contestazione milanese, poi confluiti in Lotta continua. È IN RISPOSTA alla successiva dispersione di vite prodotta dalla restaurazione neoliberista, che Parizzi fonda nel 1999 una rivista, «Qui. Appunti dal presente», … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di venerdì 30 aprile 2021) Aspetti esteriori del romanzo di Massimo Parizzi, Io, (Manni, pp. 206, euro 19,00), a principiare dal titolo così esposto, potrebbero farlo leggeretardo epigono della grande sperimentazione primonovecentesca europea o collegarlo ai tecnicismi neoavanguardisti di metà Novecento. L’autore ha invece le proprie radici ben impiantate negli slanci cattolici della contestazione milanese, poi confluiti in Lotta continua. È IN RISPOSTA alla successiva dispersione di vite prodottarestaurazione neoliberista, che Parizzi fonda nel 1999 una rivista, «Qui. Appunti dal presente», … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

