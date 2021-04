Call of Duty | Warzone | Verdansk nell' 84? I fan hanno una curiosa teoria

Advertising

Eurogamer_it : Si tratta veramente di un viaggio nel tempo? #Verdansk84 - spaziogames : Attenzione! #CallOfDuty #Warzone - sebastian272004 : Call of Duty sin pensarlo dos veces - constantinesimo : @jimmyhpknss @lixinxian69 Signorine e call of duty.... madre mia - GamingToday4 : Senza Rimorso: Amazon Prime Video sfida gli influencer a Call of Duty: Warzone -

Ultime Notizie dalla rete : Call Duty

The Red Door era il nome dell'alpha interna trapelata diof: Black Ops Cold War, emersa a luglio. All'epoca non lo sapevamo, ma le porte rosse avrebbero giocato un ruolo chiave nella ...Secondo quanto riferito, la nuova mappa diof: Warzone per la Stagione 3 ha uno " o più " punti di morte istantanea , o almeno questo è ciò che stanno segnalando un gran numero di giocatori sia su console che su PC. Su Reddit , come ...Vedere Verdansk versione 1984 ha sicuramente fatto incuriosire i fan, che si sono fatti una loro idea riguardo al perché nel gioco ci sia stato un salto all'indietro nel tempo. Durante la cutscene che ...Dal web emerge una teoria in cui la season 3 di Call of Duty Warzone porta i giocatori a combattere in una Verdansk del 1984 durante un flashback ...