Belen Rodriguez | la gravidanza aumenta le sue forme già generose | “E’ vero | sono una tettona”

Leggi su periodicoitaliano

(Di giovedì 29 aprile 2021)è in attesa di Luna Marie, la sua secondogenita, ma le suecontinuano ad apparire sempre estremamente sinuose, nonostante i chili in più. Nelle ultime foto pubblicate su Instagram, la– giunta al sesto mese di– si mostra in tutta la sua bellezza da mamma in attesa. Tuttavia, di tanto in tanto, non manca qualche commento discutibile. LEGGI ANCHE =>in dolce attesa di Spinalbese: come l’ha presa Stefano De Martino? In un recente video pubblicato tra le Stories da, un fan ha risposto ad una sua domanda scrivendo “Chiattona bella bellissima”. Come riporta anche Caffeina Magazine, la replica della showgirl argentina non si è fatta attendere: “E’– risponde ...