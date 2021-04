Approvato il green pass per tornare a viaggiare in Europa senza restrizioni durante la pandemia

(Di giovedì 29 aprile 2021) L’aula del Parlamento europeo a Strasburgo (foto: Paolo Giandotti – Ufficio per la Stampa e la Comunicazione della Presidenza della Repubblica/LaPresse)Il Parlamento europeo hail certificato, proposto dalla Commissione europea, perall’interno dell’Unione. Si chiamerà Certificato Eu Covid-19 e includerà test, certificati di guarigione e solamente i vaccini autorizzati dall’Agenzia europea del farmaco (Ema). La misura approvata dal parlamento chiede anche ai paesi membri di garantire la gratuità dei test e stabilisce il limite di validità del provvedimento a 12 mesi e non di più. La proposta è stata approvata con 540 voti favorevoli, 119 contrari e 31 astenuti. Dopo questoaggio, potranno cominciare i negoziati con la presidenza di ...

rasputin_LG2 : RT @gustinicchi: La @LegaSalvini di @matteosalvinimi ha: 1) VOTATO IL RECOVERY FUND 2) SALVATO ESPERANZA DE ESCOBAR 3) APPROVATO IL GREEN… - Luca_Coraci : RT @lagenziaviaggi: Il Parlamento Europeo ha approvato il #GreenPass promosso dalla Commissione Ue utile a far ripartire i viaggi internazi… - Venere781 : RT @gustinicchi: La @LegaSalvini di @matteosalvinimi ha: 1) VOTATO IL RECOVERY FUND 2) SALVATO ESPERANZA DE ESCOBAR 3) APPROVATO IL GREEN… - Milady187242253 : RT @gustinicchi: La @LegaSalvini di @matteosalvinimi ha: 1) VOTATO IL RECOVERY FUND 2) SALVATO ESPERANZA DE ESCOBAR 3) APPROVATO IL GREEN… - Marta53147117 : @borghi_claudio @CaloreGiacomo Approvo in toto le vostre idee, vostra sostenitrice e votante ma il green pass appro… -

Ultime Notizie dalla rete : Approvato green

Il Fatto Quotidiano

Roma, 29 apr 12:24 - Ilpass dell'Ue,oggi in Parlamento europeo, "è la carta da giocare per salvare il turismo e far ripartire, ad esempio,...I centri grandi e medi si riorganizzano per essere sempre più "" puntando su reti ciclabili, ...dell'aria al 2020 nelle 14 città metropolitane e nelle 22 città medie italiane che hannoi ...L'Italpress è un'agenzia di stampa italiana a carattere nazionale. Direttore responsabile Gaspare Borsellino. Direttore editoriale Italo Cucci.Si è tenuta oggi, giovedì 29 aprile, con la presenza del 93% degli aventi diritto, la 25esima Assemblea Soci di Turismo Torino e Provincia - che annovera 82 soci tra pubblici e privati - presieduta da ...