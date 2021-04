Amore criminale 2021, seconda puntata: la storia di Giordana Di Stefano (Di giovedì 29 aprile 2021) Stasera su Rai3, alle 21:20, Amore criminale 2021 che nella seconda puntata racconterà la storia di Giordana Di Stefano, giovane mamma di Catania uccisa a soli 20 anni. Amore criminale 2021 torna stasera su Rai3, alle 21:20, con la seconda puntata. Veronica Pivetti racconterà la storia di Giordana, siciliana di appena 20 anni, uccisa dall'ex compagno con 48 coltellate. Giordana Di Stefano ha un sogno nel cassetto: diventare una ballerina professionista di flamenco. Non immagina però nel 2010, quando incontra Luca Priolo, che tutto finirà per mano sua. Lei è una ragazzina di neppure 15 anni che vive a ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 29 aprile 2021) Stasera su Rai3, alle 21:20,che nellaracconterà ladiDi, giovane mamma di Catania uccisa a soli 20 anni.torna stasera su Rai3, alle 21:20, con la. Veronica Pivetti racconterà ladi, siciliana di appena 20 anni, uccisa dall'ex compagno con 48 coltellate.Diha un sogno nel cassetto: diventare una ballerina professionista di flamenco. Non immagina però nel 2010, quando incontra Luca Priolo, che tutto finirà per mano sua. Lei è una ragazzina di neppure 15 anni che vive a ...

