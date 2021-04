A Roma il primo distributore automatico di pizza: “Pronta in 3 minuti”. Ecco dove si trova e come funziona (Di giovedì 29 aprile 2021) Un pizzaiolo con le mani in pasta, tutti gli ingredienti, l’odore che invade e che fa venire l’acquolina in bocca. Poi finalmente la pizza nel piatto, uno dei cibi della tradizione culinaria italiana a cui si fa a fatica a dire di no. Così come, forse, si stenta a credere che possa essere venduta in un distributore automatico, preparata da “una macchina” ed essere Pronta nel giro di pochi minuti. A Roma il primo distributore automatico di pizza: Ecco dove Non solo merendine, caffè e snack di ogni tipo, a Roma nei distributori automatici arrivano anche le pizze. Siamo in via Catania al civico nr.2, nel quartiere Nomentano, nelle ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 29 aprile 2021) Uniolo con le mani in pasta, tutti gli ingredienti, l’odore che invade e che fa venire l’acquolina in bocca. Poi finalmente lanel piatto, uno dei cibi della tradizione culinaria italiana a cui si fa a fatica a dire di no. Così, forse, si stenta a credere che possa essere venduta in un, preparata da “una macchina” ed esserenel giro di pochi. AildiNon solo merendine, caffè e snack di ogni tipo, anei distributori automatici arrivano anche le pizze. Siamo in via Catania al civico nr.2, nel quartiere Nomentano, nelle ...

