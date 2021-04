Un nuovo drone ispirato alla libellula (Di mercoledì 28 aprile 2021) Questo velivolo senza pilota di ultima generazione copia le proprietà aerodinamiche di una macchina volante biologica che ha almeno 300 milioni di anni: la libellula. A svilupparlo è stato un team di ricercatori della University of South Australia, per provare ad abbinare l’autonomia dei droni alla leggerezza e alla capacità di volo stazionario e cambio repentino di direzione di un insetto così agile. Non è la prima volta che i droni del futuro, e in particolare quelli con ali battenti, si ispirano agli insetti per forma, materiali e ingranaggi; tuttavia la libellula è un esempio straordinario perché, spiegano gli scienziati, estremamente efficiente su tutti gli aspetti del volo, che rappresenta una vera ancora di salvezza per la sopravvivenza di questi animali. Nel video, ecco in una manciata di secondi il ... Leggi su wired (Di mercoledì 28 aprile 2021) Questo velivolo senza pilota di ultima generazione copia le proprietà aerodinamiche di una macchina volante biologica che ha almeno 300 milioni di anni: la. A svilupparlo è stato un team di ricercatori della University of South Australia, per provare ad abbinare l’autonomia dei dronileggerezza ecapacità di volo stazionario e cambio repentino di direzione di un insetto così agile. Non è la prima volta che i droni del futuro, e in particolare quelli con ali battenti, si ispirano agli insetti per forma, materiali e ingranaggi; tuttavia laè un esempio straordinario perché, spiegano gli scienziati, estremamente efficiente su tutti gli aspetti del volo, che rappresenta una vera ancora di salvezza per la sopravvivenza di questi animali. Nel video, ecco in una manciata di secondi il ...

Advertising

DroneSky53 : HUBSAN ZINO MINI PRO, nuovo drone 249 grammi e un Range di 10 Km dalle caratteristiche incredibili sulla carta. - TecBab : Il nuovo folle sistema anti-drone fa volare gli UAV dal cielo con microonde mirate - DCirioni_AVDA : FORTE10 il drone #USAF di nuovo in volo per monitorare i confini tra Russia e Ucraina on - ToniaPeluso : @ninettamia_ E alle 22:30 accendo di nuovo la macchina come se volessi partire. Voglio far attivare il drone. - tecnoandroidit : DJI Mini 2: semplicemente il miglior mini-drone in circolazione - Abbandona il nome Mavic ma DJI continua a guadagn… -