Ultime Notizie Roma del 28-04-2021 ore 10:10 (Di mercoledì 28 aprile 2021) Romadailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio draghi il PNR una sfida che non possiamo perdere discoverde dell’aula del Senato alla risoluzione della maggioranza che approva le comunicazioni del presidente del consiglio Mario Draghi su recovery Plan A dopo il voto favorevole camera c’è lo crei anche al Senato intese maggioranza tagliando del governo sulla coprifuoco a maggio il governo valuterà nel mese di maggio sulla base dell’andamento del quadro epidemiologico oltre che dell’avanzamento della campagna vaccinale l’aggiornamento delle decisioni con il decreto 52 del 2021 anche rivedendo i limiti temporali e di spostamento sono Intanto 10404 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle Ultime 24 ore secondo i dati del Ministero della Salute ancora prima erano stati 8.444 373 le vittime ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 28 aprile 2021)dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio draghi il PNR una sfida che non possiamo perdere discoverde dell’aula del Senato alla risoluzione della maggioranza che approva le comunicazioni del presidente del consiglio Mario Draghi su recovery Plan A dopo il voto favorevole camera c’è lo crei anche al Senato intese maggioranza tagliando del governo sulla coprifuoco a maggio il governo valuterà nel mese di maggio sulla base dell’andamento del quadro epidemiologico oltre che dell’avanzamento della campagna vaccinale l’aggiornamento delle decisioni con il decreto 52 delanche rivedendo i limiti temporali e di spostamento sono Intanto 10404 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle24 ore secondo i dati del Ministero della Salute ancora prima erano stati 8.444 373 le vittime ...

