Tina Cipollari ha mentito a UeD. Solo ora la confessione: “Non è vero che trasloco” (Di mercoledì 28 aprile 2021) Per giorni Tina Cipollari non si è fatta vedere nello studio di Uomini e Donne. Un’assenza, questa della storica opinionista del dating show di Maria De Filippi, che ha subito messo in allarme il pubblico. Poi, dopo tante ipotesi, comprese quelle per cui le fosse successo qualcosa di brutto, il giallo sembrava essersi risolto. La Vamp di Canale 5 è riapparsa ma in collegamento da casa e spiegato di essere molto impegnata in un trasloco. In puntata Tina ha salutato il pubblico e ha risposto alle domande di Maria. “Sto facendo un trasloco molto impegnativo, ci vorrà ancora qualche giorno”, ha spiegato l’opinionista facendo quindi ben sperare in un suo prossimo ritorno in studio al fianco di Gianni Sperti e Tinì per dare dal vivo i suoi pareri taglienti sulle vicende dei protagonisti.



Un ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 28 aprile 2021) Per giorninon si è fatta vedere nello studio di Uomini e Donne. Un’assenza, questa della storica opinionista del dating show di Maria De Filippi, che ha subito messo in allarme il pubblico. Poi, dopo tante ipotesi, comprese quelle per cui le fosse successo qualcosa di brutto, il giallo sembrava essersi risolto. La Vamp di Canale 5 è riapparsa ma in collegamento da casa e spiegato di essere molto impegnata in un. In puntataha salutato il pubblico e ha risposto alle domande di Maria. “Sto facendo unmolto impegnativo, ci vorrà ancora qualche giorno”, ha spiegato l’opinionista facendo quindi ben sperare in un suo prossimo ritorno in studio al fianco di Gianni Sperti e Tinì per dare dal vivo i suoi pareri taglienti sulle vicende dei protagonisti.Un ...

Advertising

infoitcultura : Le Iene, lo scherzo a Gianni Sperti con Maria de Filippi e Tina Cipollari - _che_fatica : ok ho cambiato icon ok ho abbandonato la mia Tina Cipollari ok ho tolto questa emoji qui ??? inizia l'era Veronica Mars - EmilioPolverin4 : @Alex_Cavasinni Sostituire #amala con una canzone di Max Pezzali è come cambiare Jennifer Lopez con tina Cipollari - IsaeChia : #LeIene, #GianniSperti vittima di un esilarante scherzo con la complicità di Tina Cipollari e #MariaDeFilippi - sughetto7 : Mi manca tina cipollari -