Terroristi rossi in manette in Francia, Sofri e Vauro restano in silenzio. Gli arrestati: "E' una vendetta" (Di mercoledì 28 aprile 2021) "Perderesti il tuo tempo, non voglio commentare". Così, Adriano Sofri risponde all'Adnkronos che lo ha contattato per un commento sugli arresti in Francia dei Terroristi ed ex brigatisti e del cofondatore di Lotta Continua Giorgio Pietrostefani, condannato insieme allo stesso Sofri quale mandante dell'omicidio nel 1972 del commissario Luigi Calabresi. Resta in silenzio e forse schiuma rabbia per l'arresto dell'amico e sodale… Fra gli ex Terroristi arrestati oggi in Francia c'è proprio Pietrostefani, colpito da un ordine di esecuzione pena emesso il 15 luglio del 2008 dalla procura generale di Milano per espiare 14 anni, 2 mesi e 11 giorni di reclusione per l'omicidio del Commissario Luigi Calabresi, avvenuto a Milano il 17 maggio del 1972 (con lui ...

