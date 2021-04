Superdry | il nuovo presidente è Peter Sjölander

(Di mercoledì 28 aprile 2021)annuncia l’assunzione dicomedel marchio. A partire dal 29 aprile,sostituisce ufficialmenteWilliams, che ha annunciato la propria partenza a dicembre.è stato il CEO di Helly Hansen dal 2007 al 2015 facendo crescere l’etichetta “da marchio concentrato sui suoi mercati scandinavi locali a grande azienda internazionale, focalizzata sulla trasformazione digitale”.lavorò anche per Nike Ildi, ha anche trascorso tredici anni in Nike, dove ha ricoperto diverse posizioni chiave nei reparti marketing, ...

Superdry annuncia l'assunzione di Peter Sjölander come presidente del marchio. A partire dal 29 aprile sostituisce Peter Williams.In piena fase di riposizionamento, Superdry annuncia l'assunzione di Peter Sjölander, ex CEO di Helly Hansen, alla presidenza del marchio britannico di prêt-à-porter.