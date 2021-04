Stabilizzare i precari per titoli e servizi, corsi abilitanti per docenti ingabbiati. Petizione (Di mercoledì 28 aprile 2021) "Patrizio Bianchi non può più tergiversare, il tempo per il ministro dell'Istruzione è scaduto. Rivolgiamo un appello a Mario Draghi perché intervenga personalmente a risolvere due questioni non più rinviabili: la stabilizzazione dei docenti precari per titoli e servizi e l'ostensione degli atti del concorso per dirigenti scolastici bandito nel 2017". E' il contenuto della Petizione di Massimo Arcangeli, diretta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 28 aprile 2021) "Patrizio Bianchi non può più tergiversare, il tempo per il ministro dell'Istruzione è scaduto. Rivolgiamo un appello a Mario Draghi perché intervenga personalmente a risolvere due questioni non più rinviabili: la stabilizzazione deipere l'ostensione degli atti del concorso per dirigenti scolastici bandito nel 2017". E' il contenuto delladi Massimo Arcangeli, diretta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Stabilizzare i precari per titoli e servizi, corsi abilitanti per docenti ingabbiati. Petizione - Anna68008965 : RT @ComitatoPa: Ok stabilizzare i precari, ma tramite il doppio binario, non sulla pelle di migliaia di cittadini meritevoli che non potran… - AziendaliCrisi : Agenas, ecco perché bisogna stabilizzare tutti i precari. I lavoratori scrivono a Speranza, Orlando è Brunetta. - Daniela86787658 : RT @ComitatoPa: Ok stabilizzare i precari, ma tramite il doppio binario, non sulla pelle di migliaia di cittadini meritevoli che non potran… - eternity202 : @matteosalvinimi Ma anche no! C’è gente che anche avendo fatto i concorsi è ancora precaria o è stata assunta da po… -

Ultime Notizie dalla rete : Stabilizzare precari Umbria salute, prevista stabilizzazione di 167 posizioni ... come la Giunta intende adottare un piano di stabilizzazione per i lavoratori precari di Umbria ... Questo consentirà di stabilizzare le 167 posizioni. L'aumento del personale a tempo determinato ...

"Situazione occupazionale di 'Umbria Salute'" - interrogazione dei gruppi di opposizione, presidente Tesei: "prevista la stabilizzazione di ... ... come la Giunta intende adottare un piano di stabilizzazione per i lavoratori precari di Umbria ... Questo consentirà di stabilizzare le 167 posizioni. L'aumento del personale a tempo determinato ...

Precari, Sasso: “Nessuna sanatoria, stabilizzazione dopo 3 anni di servizio” Tecnica della Scuola Roccalumera, stabilizzati due lavoratori ASU Roccalumera – A seguito della procedura di stabilizzazione che si è conclusa nei giorni scorsi, i lavoratori ASU, Laura Cacciola e Stefania Sterrantino, precari presso il Comune di Roccalumera da vent ...

Appalto sanificazione alla St Microelectronics: accordo per contrattazione integrativa Lo rende noto la Filcams Cgil di Catania, sottolineando come l’ accordo abbia «consentito di consolidare ed aumentare gli orari di lavoro e a stabilizzare gran parte del personale precario nel cantier ...

... come la Giunta intende adottare un piano di stabilizzazione per i lavoratoridi Umbria ... Questo consentirà dile 167 posizioni. L'aumento del personale a tempo determinato ...... come la Giunta intende adottare un piano di stabilizzazione per i lavoratoridi Umbria ... Questo consentirà dile 167 posizioni. L'aumento del personale a tempo determinato ...Roccalumera – A seguito della procedura di stabilizzazione che si è conclusa nei giorni scorsi, i lavoratori ASU, Laura Cacciola e Stefania Sterrantino, precari presso il Comune di Roccalumera da vent ...Lo rende noto la Filcams Cgil di Catania, sottolineando come l’ accordo abbia «consentito di consolidare ed aumentare gli orari di lavoro e a stabilizzare gran parte del personale precario nel cantier ...