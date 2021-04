Soliti Ignoti, epic fail clamoroso: errore del Parente Misterioso (Di mercoledì 28 aprile 2021) Il Parente Misterioso sbaglia a pronunciare il verdetto finale: caos nello studio di Soliti Ignoti, interdetta Monica Leofreddi Momenti di caos nello studio de I Soliti Ignoti. Il Parente Misterioso, nella scorsa puntata del programma Rai condotto da Amadeus, ha sbagliato a pronunciare l’esito finale. L’ospite Vip Monica Leofreddi, convinta di essersi aggiudicata il montepremi, ha dovuto ridimensionare la sua gioia. L’epic fail ha lasciato interdetto stesso conduttore. Il curioso equivoco ha lasciato di stucco i telespettatori nella parte conclusiva del game show. Monica Leofreddi, che aveva totalizzato 25.200 euro, aveva puntato sul fatto che la signora Silvia (54 anni) fosse la madre dell’ignoto numero 8. ... Leggi su zon (Di mercoledì 28 aprile 2021) Ilsbaglia a pronunciare il verdetto finale: caos nello studio di, interdetta Monica Leofreddi Momenti di caos nello studio de I. Il, nella scorsa puntata del programma Rai condotto da Amadeus, ha sbagliato a pronunciare l’esito finale. L’ospite Vip Monica Leofreddi, convinta di essersi aggiudicata il montepremi, ha dovuto ridimensionare la sua gioia. L’ha lasciato interdetto stesso conduttore. Il curioso equivoco ha lasciato di stucco i telespettatori nella parte conclusiva del game show. Monica Leofreddi, che aveva totalizzato 25.200 euro, aveva puntato sul fatto che la signora Silvia (54 anni) fosse la madre dell’ignoto numero 8. ...

