Roma | Ciani a Raggi | ' basta vittimismo | in 5 anni zero impianti e rifiuti spediti altrove'

Roma, 28 apr. (Adnkronos) - "L'ultima uscita di oggi è quella di mandare i rifiuti di Roma a Guidonia, ricevendo peraltro un secco no dal sindaco M5S, Barbet. Ma la sindaca di Roma sui rifiuti dovrebbe tacere e ringraziare la Regione che una volta ancora (oggi con un accordo con la Toscana) continua a risolvere la drammatica situazione che vive la nostra Capitale". Così Paolo Ciani, capogruppo Demos alla Pisana e candidato sindaco alle primarie di centrosinistra, interviene sulle vicende dei rifiuti a Roma. "Aveva promesso 'Roma rifiuti zero', ma in 5 anni lo zero è il numero di impianti che Roma si ritrova per trattare e smaltire i rifiuti".

