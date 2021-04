Ripartono le fiere a Napoli | dal 18 al 20 giugno BMT alla Mostra d’Oltremare

Advertising

sinapsinews : RIPARTONO LE FIERE, LA BMT A NAPOLI DAL 18 AL 20 GIUGNO 2021 - MotorBikeExpo : SI TORNA A CASA BIKERS! ?? ?? ?? A seguito dell’ultimo CdM è arrivata l'ufficialità: dal 15 giugno ripartono le Fiere… - finance_economy : Dal 1 giugno riaprono gli stadi e i palasport: presenza massima 1000 persone all'aperto (comunque fino al 25% della… - angiuoniluigi : RT @sole24ore: Sulla prima pagina del #Sole24Ore di oggi, giovedì #22aprile: Recovery, ecco i numeri di #Draghi; pacchetto da 221,5 miliard… - MarilenaMunaro : RT @sole24ore: Sulla prima pagina del #Sole24Ore di oggi, giovedì #22aprile: Recovery, ecco i numeri di #Draghi; pacchetto da 221,5 miliard… -

Ultime Notizie dalla rete : Ripartono fiere

Cosa cambia dal 26 aprile Zona gialla: musei, spettacoli,e congressi Dal 26 aprile, in zona gialla, anche gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale ...le attività all'aperto, dallo spettacolo alla ristorazione, ma rimane il coprifuoco alle ... Il 1° giugno tocca alle palestre anche al chiuso, a luglio via libera anche alle. outstream ...«Fateci tornare a lavorare, siamo stati lasciati soli»: il messaggio è a metà tra la disperazione e una richiesta di aiuto. Lo stop imposto alle feste patronali e ...Aspettavano proprio questo sabato per poter ripartire gli ambulanti. Invece, a Sesto il Primo Maggio i quattro mercati rionali non ci saranno. Lo ha stabilito un’ordinanza sindacale, che è stata pubbl ...