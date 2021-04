Raggi | adesione anagrafe nazionale successo per noi e per cittadini

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Roma – “Oggi annuciamo un grande salto in avanti. Fin da quando siamo arrivati abbiamo puntato sulla digitalizzazione della pubblica amministrazione.” “Abbiamo cosi’ deciso di aderire, il 16 dicembre, all’della popolazione residente, che per noi rappresenta una grandissima sfida: migrare completamente da una piattaforma ad un’altra, la prima utilizzata da Roma per 30 anni e la seconda completamente nuova.” “Alla fine oggi posso dire che e’ stato un grandeper l’amministrazione e per chi si rivolge all’Ufficioper ottenere i certificati.” “Con il nostro ingresso nella nuovai numeri dei residenti censiti e’ passato da 51,5 milioni a 54,3 milioni arrivando a coinvolgere il 90% della popolazione”. Cosi’ la sindaca di Roma, Virginia ...

Ultime Notizie dalla rete : Raggi adesione

RomaDailyNews

...sfoggio d'impetrazione cristiana verso la deità fideisticamente associata alla professata... stilizzata, anche se non fiammeggiate, come quella di prima, per via deiche si dipartono ...... senza dispersione delle qualità organolettiche, e a un trattamento di sterilizzazione aU. V. Il criterio di scelta sarà l'ordine di ricevimento delle domande die il possesso dei ...Come si svolgeranno le attività delle scuole aperte a luglio e agosto? L'adesione ai progetti estivi sarà obbligatoria o su ...Per prendersi cura del proprio corpo e mantenere una pelle curata e radiosa è di fondamentale importanza seguire alcuni accorgimenti e costruirsi una propria beauty routine. In particolare la pelle de ...