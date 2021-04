Puglia, vaccini: oggi l’arrivo di oltre 150mila dosi Pfizer. Asl Lecce: rinviate di due settimane le somministrazioni ai 60-69enni Dati diffusi dal ministero della Salute sulla campagna anti corona virus (Di mercoledì 28 aprile 2021) Stralcio del comunicato diffuso dalla Regione Puglia: In arrivo oggi 152.100 dosi di Pfizer che verranno distribuite tra centri vaccinali, centri specialistici di cura e medici di medicina generale per accelerare la vaccinazione dei fragili, disponendo di quantitativi più abbondanti del vaccino più adatto a loro. Il coordinatore della Rete oncologica pugliese Gianmarco Surico comunica che è stata completata la somministrazione della prima dose di vaccino a tutti i pazienti della Rete in terapia o che l’abbiano interrotta nei ultimi sei mesi. Sono altresì iniziate le secondi dosi e sono state avviate le vaccinazioni anche ai pazienti in follow up che si rivolgono ai centri oncologici. Di seguito un comunicato diffuso ... Leggi su noinotizie (Di mercoledì 28 aprile 2021) Stralcio del comunicato diffuso dalla Regione: In arrivo152.100diche verranno distribuite tra centri vaccinali, centri specialistici di cura e medici di medicina generale per accelerare la vaccinazione dei fragili, disponendo di qutativi più abbonddel vaccino più adatto a loro. Il coordinatoreRete oncologica pugliese Gianmarco Surico comunica che è stata completata la somministrazioneprima dose di vaccino a tutti i pazientiRete in terapia o che l’abbiano interrotta nei ultimi sei mesi. Sono altresì iniziate le secondie sono state avviate le vaccinazioni anche ai pazienti in follow up che si rivolgono ai centri oncologici. Di seguito un comunicato diffuso ...

Advertising

Corriere : Tornano i turisti: boom di affitti in Sicilia e Puglia (grazie a inglesi e americani già vaccinati) - CarloCalenda : La situazione in Puglia è chiaramente fuori controllo. Emiliano chiede di riaprire contro ogni dato che li colloca… - ItaliaViva : Puglia, @ivanscalfarotto : 'Emiliano vaccini i fragili, non quelli che portano voti' - paolorm2012 : RT @mariandola: Organizzazione impeccabile nel centro #vaccini di #Noicattaro in #Puglia: mio papà vaccinato nel giro di mezz’ora, quarto d… - rioconcierge : Meno male che c'è @ass_PMI ben più ottimista degli hoteliers ?? -