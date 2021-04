Non esiste la teoria che stabilisce di avere nel sangue lo 0,05 per cento di alcool (Di mercoledì 28 aprile 2021) Il 27 aprile 2021 la redazione di Facta ha ricevuto via WhatsApp la richiesta di verificare la notizia secondo cui lo psichiatra norvegese Finn Skårderud avrebbe ipotizzato che l’essere umano ha un deficit di alcol nel sangue e che il nostro organismo potrebbe funzionare alla perfezione solo con un tasso di alcol nel sangue dello 0,05 per cento. In Italia si è recentemente parlato dell’argomento in occasione della notte degli Oscar e grazie al film danese Druk (in italiano, Un altro giro) vincitore, il 25 aprile 2021, del premio come migliore film straniero. La premessa del film – come riportato, tra gli altri, da Ansa e da MyMovies.it – si basa proprio su questa teoria, ripresa anche da alcuni contenuti su Facebook. Ma capiamo meglio di che cosa stiamo parlando. Non esiste alcuna ... Leggi su facta.news (Di mercoledì 28 aprile 2021) Il 27 aprile 2021 la redazione di Facta ha ricevuto via WhatsApp la richiesta di verificare la notizia secondo cui lo psichiatra norvegese Finn Skårderud avrebbe ipotizzato che l’essere umano ha un deficit di alcol nele che il nostro organismo potrebbe funzionare alla perfezione solo con un tasso di alcol neldello 0,05 per. In Italia si è recentemente parlato dell’argomento in occasione della notte degli Oscar e grazie al film danese Druk (in italiano, Un altro giro) vincitore, il 25 aprile 2021, del premio come migliore film straniero. La premessa del film – come riportato, tra gli altri, da Ansa e da MyMovies.it – si basa proprio su questa, ripresa anche da alcuni contenuti su Facebook. Ma capiamo meglio di che cosa stiamo parlando. Nonalcuna ...

